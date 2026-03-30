Algérie: l'ancien président Liamine Zeroual enterré ce lundi dans le cimetière de son village natal

L'ancien président algérien, Liamine Zeroual, sera enterré ce lundi 30 mars, dans le cimetière de Bouzourane, à Batna (son village natal). Il est le premier président algérien à ne pas être enterré au carré des martyrs du cimetière d'El Alia à Alger, conformément à ses dernières volontés de reposer parmi les siens dans les Aurès. Sa dépouille a été exposée au Palais du Peuple à Alger, le dimanche 29 mars, pour un ultime hommage en présence du président Abdelmadjid Tebboune et des hauts responsables de l'État.
Pour rappel, Liamine Zaoul est décédé dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026, à l'âge de 84 ans, à l'hôpital militaire de Aïn Naâdja d’Alger, après un long combat contre la maladie. Un deuil national de trois (03) a été décrété dans le pays.
Militaire de carrière, il a dirigé l'Algérie de 1994 à 1999, durant la « décennie noire », et a instauré le pluralisme politique. Il fut le premier président algérien élu lors d'un scrutin pluraliste en 1995.
Pour rappel, Liamine Zaoul est décédé dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026, à l'âge de 84 ans, à l'hôpital militaire de Aïn Naâdja d’Alger, après un long combat contre la maladie. Un deuil national de trois (03) a été décrété dans le pays.
Militaire de carrière, il a dirigé l'Algérie de 1994 à 1999, durant la « décennie noire », et a instauré le pluralisme politique. Il fut le premier président algérien élu lors d'un scrutin pluraliste en 1995.
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