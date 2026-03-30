Daddy Bibson : Le « Bad Boy » du Hip-hop Galsen s'est éteint

L'annonce du décès de Daddy Bibson aux États-Unis a plongé le monde de la culture sénégalaise dans une profonde tristesse. Pionnier du mouvement Hip-hop dès 1988, Cheikh Bou Coly de son vrai nom, a marqué l’histoire du rap par son tempérament de feu et son nomadisme artistique entre Thiès et Dakar. Co-fondateur de collectifs légendaires comme «Pee Froiss» puis « Rap’adio », ce « Bad Boy » du micro, sacré meilleur rappeur solo en 2007, avait su transformer l’art en une arme de dénonciation sociale massive au service des plus démunis.



Dans un entretien accordé au journal Le Quotidien le 14 juillet 2022, l'artiste revenait avec fierté sur l'essence de son engagement historique : «Ce groupe (Rap’adio) reste toujours ancré dans la mémoire des Sénégalais. On ne faisait pas dans la langue de bois. Nous étions la voix des sans voix et on a révolutionné le hip-hop.» Pour lui, le rap ne pouvait se dissocier de l'action directe, fustigeant une nouvelle génération qu’il jugeait parfois trop portée sur l’activisme numérique au détriment de la plume : «Jadis, notre engagement se faisait à travers nos textes rap... Nous faisions de « l’artivisme » à travers le rap.»



Après avoir bouclé un cycle de treize albums solo, Bibson s'était retiré du circuit commercial pour entamer une quête spirituelle sous le nom de Tidiani 733. «C’est avec la spiritualité qu’on pourrait bâtir un pays », confiait-il alors, tout en menant un combat acharné contre le diabète qui le rongeait depuis 2014.



Daddy Bibson avait fait de la lutte contre cette pathologie un combat personnel et citoyen, refusant de se murer dans le silence face à la maladie. Dans son entretien au journal Le Quotidien il expliquait son engagement avec la franchise qui le caractérisait : « Cela fait huit ans que je suis diabétique. J’ai décidé de porter le combat contre le diabète. J’ai lancé un programme depuis le 26 juin pour aider les diabétiques à prendre en charge leur situation.