Sénégal : Absa Faye plaide pour un partenariat renforcé avec le PAM et l’UNICEF en faveur des femmes et des enfants

La Première Dame du Sénégal, Absa Faye, a rencontré hier, mardi, les représentants du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et de l’UNICEF, Pierre Lucas et Jacques Boyer, pour une séance de travail axée sur les problématiques touchant les femmes et les enfants au Sénégal.



« J’ai eu le plaisir de recevoir Monsieur Pierre Lucas et Monsieur Jacques Boyer, représentants du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et de l’UNICEF. Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur les défis majeurs auxquels font face les femmes et les enfants du Sénégal, notamment en matière de santé, nutrition, éducation et protection sociale », a déclaré Absa Faye.



« Ensemble, nous avons identifié des pistes de collaboration porteuses, dans un esprit de synergie et de complémentarité au service du développement humain », a-t-elle souligné.



Elle a salué la disponibilité, l’écoute et le professionnalisme des équipes du PAM et de l’UNICEF, qui œuvrent depuis des décennies aux côtés des populations les plus vulnérables. « Leur accompagnement technique et stratégique peut devenir un levier puissant pour renforcer l’impact de nos actions sur le terrain », a indiqué la Première Dame.



Pour Absa Faye aucun enfant ne devrait souffrir de la faim, et qu’aucune femme ne devrait être laissée sans soins. « Nous poursuivrons notre engagement avec détermination, pour construire ensemble un avenir plus équitable, solidaire et profondément humain. Ensemble, faisons grandir l’espoir », a-t-elle assuré.