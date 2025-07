Trafic de drogue au Camp pénal : Maodo Malick Diop arrêté par le Commissariat de Grand-Yoff

Fin de règne de Maodo Malick Diop, un détenu à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de camp pénal qui gérait un vaste trafic de drogue au sein de la prison et à l'extérieur. Le directeur de la prison a mis à jour son business alors que 9 de ses complices sont recherchés.



Selon Libération, le mis en cause a été déféré au parquet hier, lundi, par le commissariat de Grand-Yoff pour "association de malfaiteurs, détention d'un moyen de communication prohibé en milieu carcéral, trafic intérieur de chanvre indien en milieu carcéral et complicité de ces chefs".



En détention, il avait déjà été condamné le 19 mars 2019, par la Chambre criminelle de Dakar, à 15 ans de travaux forcés pour des faits d'association de malfaiteurs, trafic international de drogue" avant de bénéficier d'une remise partielle de é ans suivant décret de grâce.



En effet, c'est le directeur de l'administration pénitentiaire du Camp pénal qui avait lui-même saisi le commissariat de Grand-Yoff.



Une fouille effectuée dans la chambre du détenu incriminé a permis de découvrir l'activité délictuelle du mis en cause. Arrêté puis placé en garde à vue, il a refusé de s'alimenter, dénonçant une "injustice".



Pour lui, la détention de téléphone portable serait banal en milieu carcéral et qu'il ne serait pas un trafiquant de drogue.



Après l'exploit de son téléphone portable, il a été découvert des discussions entre Maodo Malick Diop et le monde extérieur.