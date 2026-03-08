Sénégal : «Aucune perturbation de l’approvisionnement en produits pétroliers et gaziers n’est signalée» (PETROSEN)

Dans un communiqué, la Société des pétroles du Sénégal (PETROSEN) assure ce dimanche 08 mars qu’ «aucune perturbation de l’approvisionnement national en produits pétroliers et gaziers n’est signalée», contrairement aux rumeurs sur «une prétendue pénurie imminente de Gaz, d’essence et de gasoil» abondamment relayées sur les réseaux sociaux.



Tout en démentant «formellement et sans équivoque ces informations insidieuses, infondées, susceptibles de semer le doute et la confusion», la Direction de la PETROSEN rassure les populations que «le dispositif national d’importation, de stockage et de distribution de produits pétroliers fonctionne normalement en coordination avec les autorités compétentes et les acteurs du secteur».



La Société des pétroles du Sénégal prévient enfin qu’elle «se réserve le droit d’engager toute action nécessaire contre les auteurs de ces fausses informations, susceptibles de semer la confusion et de porter atteinte à la tranquillité publique».