Sénégal – Burundi : le onze des « Lions » avec Chérif Ndiaye et Abdou Diallo

Le Sénégal affronte le Burundi au Stade Abdoulaye Wade ce mardi (19h00 GMT). Plusieurs changements ont été effectués dans le onze de départ.



Chérif Ndiaye va effectuer sa première titularisation en sélection. Habib Diarra profite de sa bonne entrée en jeu et de son but face aux Etalons pour pousser Ismaïla Sarr sur le banc des remplaçants.



Abdou Diallo, laissé sur le banc lors des quatre derniers matchs, retrouve une place de titulaire aux côtés de Kalidou Koulibaly. Edouard Mendy est maintenu dans les cages, tout Krépin Diatta et El Hadji Malick Diouf qui enchaînent sur les couloirs. Puis dans l’entrejeu, Pape Matar Sarr revient pour former une doublette avec le vétéran Idrissa Gana Gueye.





La compo officielle des « Lions » face au Burundi

Edouard. Mendy – K. Diatta, K. Koulibaly, Abdou Diallo, Malick Diouf – P.M. Sarr, Idrissa Gueye – Habib Diarra, Iliman Ndiaye, Sadio Mané – Chérif Ndiaye