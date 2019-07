Sénégal: Contentieux Oxfam-Elimane Kane: le personnel de l’Ong donne sa version des faits et parle de confusions et d’amalgames

Le personnel national de l’Ong britannique Oxfam Sénégal a donné sa version des faits concernant le contentieux qui lie l’organisation et un de leurs collègues Elimane Kane et parle de confusions et d’amalgames. Les membres nient toute promotion de l’homosexualité par l’Ong au Sénégal.







« Ces derniers jours, Oxfam au Sénégal fait face à une polémique concernant la promotion des Homosexuels. Cette polémique est née du traitement de l’information liée à un courrier interne adressé par un groupe d'employés d'Oxfam à leurs collègues à travers le monde. En réaction à ce courrier, M. Elimane Haby Kane tout comme de nombreux collègues, encore en service au sein d’Oxfam, ont exprimé leur point de vue pour marquer vigoureusement leur total désaccord » lit-on dans le document.







Le personnel dit avoir constaté que la situation a été présentée dans la presse et sur les réseaux sociaux comme si Oxfam au Sénégal fait la promotion de l'homosexualité au Sénégal. Ce qui n’est pas le cas, disent-ils avant de parler de confusions et d’amalgames volontairement entretenus allant jusqu'à exposer la dignité et l'honorabilité du staff d’Oxfam au Sénégal.







Le staff précise qu’il travaille uniquement sur 4 axes: La gouvernance et le contrôle citoyen, les moyens de subsistance durables et la sécurité alimentaire, l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement de qualité, l’humanitaire. Oxfam au Sénégal n’a jamais accepté et n’acceptera jamais qu’on lui impose des valeurs et croyances qui ne sont pas nôtres, assure le personnel.







A ce titre, le personnel national informe l'Etat du Sénégal, les partenaires de tous les programmes et le peuple Sénégalais dans son entièreté qu’ils n'ont jamais travaillé et ne travailleront jamais à la promotion de l’homosexualité.





« Malgré la confusion entretenue, nous tenons à préciser également, que le syndicat des employés d'Oxfam au Sénégal et l'Amicale des employés d'Oxfam au Sénégal, continuent de soutenir notre collègue Elimane Haby Kane contre les griefs qui lui sont reprochés (conflit d'intérêt; refus d'obtempérer; etc.) et qui lui ont valu une mise à pied et une demande d'autorisation de licenciement à l'inspection du travail », conclut le document.