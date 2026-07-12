Sénégal : Diomaye Faye recevra en audience, vendredi 17 juillet, son prédécesseur Macky Sall

Selon les informations de plusieurs médias dont Emédia, le chef d’Etat sénégalais, Diomaye Faye, accordera une audience le vendredi 17 juillet à son prédécesseur Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général de l’ONU.
Pour rappel, le président Bassirou Diomaye Faye n'a pas encore officialisé son soutien à la candidature de Macky Sall. Bien qu'un dégel politique majeur soit en cours, l’actuel président adopte une attitude prudente, alors qu’il reproche à son prédécesseur d’avoir une responsabilité dans les dizaines de morts liés aux événements politiques de 2021-2024.
Ce retour au pays de Macky Sall s’inscrit aussi dans le cadre d'une tournée diplomatique visant à consolider ses appuis pour diriger les Nations Unies.
Informations à suivre…
Pour rappel, le président Bassirou Diomaye Faye n'a pas encore officialisé son soutien à la candidature de Macky Sall. Bien qu'un dégel politique majeur soit en cours, l’actuel président adopte une attitude prudente, alors qu’il reproche à son prédécesseur d’avoir une responsabilité dans les dizaines de morts liés aux événements politiques de 2021-2024.
Ce retour au pays de Macky Sall s’inscrit aussi dans le cadre d'une tournée diplomatique visant à consolider ses appuis pour diriger les Nations Unies.
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