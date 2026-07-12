Coupe du Monde 2026 : l’Argentine commence à sérieusement douter de Lionel Scaloni

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, l’Argentine poursuit sa route vers un nouveau sacre. Mais derrière cette qualification, les prestations de l’Albiceleste continuent de faire débat en Argentine avant le choc contre l’Angleterre.



L’Argentine est au rendez-vous des demi-finales de la Coupe du Monde. Victorieuse de la Suisse (3-1 après prolongation) après des qualifications arrachées contre le Cap-Vert et l’Égypte, l’Albiceleste défiera désormais l’Angleterre pour une place en finale. Une qualification obtenue au bout de la nuit, dans un match longtemps indécis, qui a une nouvelle fois mis en lumière la résilience des hommes de Lionel Scaloni. Mais derrière la satisfaction du résultat, les interrogations sur le niveau de jeu commencent à agacer en Argentine, puisque le niveau de jeu paraît plus faible qu’en 2022.



Le scénario de la rencontre a confirmé cette impression. Alexis Mac Allister avait rapidement ouvert le score avant que la Suisse ne revienne dans la partie. Réduits à dix après l’expulsion de Breel Embolo, les Helvètes ont finalement craqué en prolongation sur un superbe but de Julián Álvarez, avant que Lautaro Martínez ne scelle définitivement la qualification. Si Lionel Messi a encore pesé sur plusieurs situations, notamment sur coups de pied arrêtés, la "Scaloneta" a souffert. La presse argentine parle d’une victoire « à l’agonie et en souffrance » d’une équipe qui avance grâce à son mental plutôt que par sa maîtrise collective.



L’Argentine souffre trop



Cette impression est largement partagée par les médias argentins. Olé s’inquiète avant de défier l’Angleterre : «au vu de leur forme actuelle, l’Argentine ne part pas favorite, quels que soient ses résultats récents. Scaloni n’a pas encore trouvé la bonne organisation d’équipe, et ses changements se sont révélés peu inspirés jusqu’ici. Il est encore temps de redresser la barre», tandis que Clarín parle d’une prestation « terne » d’une sélection « diminuée physiquement ». De son côté, La Nación insiste sur «l’énorme dépense d’énergie», mettant en lumière la difficulté de l’Albiceleste à ressortir le ballon et créer du jeu. Tous soulignent également une dépendance croissante aux exploits individuels de Messi ou des autres stars, alors que le collectif peine à retrouver la fluidité qui avait fait sa force. «Nous avons encore souffert, mais cette équipe ne perd jamais espoir. Nous sommes de retour parmi les quatre meilleures équipes du monde», a même confirmé Lionel Messi sur son compte Instagram.



Lionel Scaloni n’a d’ailleurs pas cherché à masquer les lacunes de son équipe. «Aujourd’hui, nous avons souffert. Nous savions que c’était une équipe très physique, elle nous a mis en difficulté et nous n’avons pas réussi à sortir de certaines situations. La chance a aussi été de notre côté avec leur carton rouge. Il faut être réaliste, il y a des choses à améliorer, mais c’est toujours plus facile de le faire après une victoire. Maintenant, il faut récupérer, car c’est ce dont nous avons le plus besoin. Peu importe que ce soit l’Angleterre ou la Norvège, nous affronterons une grande équipe». Pour le manager argentin, le jeu devra monter d’un cran pour espérer conserver son titre mondial.