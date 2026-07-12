Mort du Sud-Africain Jayden Adams, milieu de terrain des Bafana Bafana qui a participé au Mondial 2026

La nouvelle a choqué le monde du football par sa brutalité. Jayden Adams est mort après sa participation à la Coupe du monde. « C'est profondément choqué et le cœur lourd que j'ai appris le décès de Jayden Adams », a déclaré dans un communiqué Gayton McKenzie, ministre sud-africain des Sports, sans préciser la cause du décès, qui « n'a pas encore été confirmée ». « Le football sud-africain a perdu l'un de ses plus brillants jeunes talents », a-t-il ajouté.



« C'est un jour particulièrement sombre pour le sport en Afrique du Sud, continue le ministre. Un talent comme Jaden, ça ne se rencontre pas tous les jours. Il a battu des records. Il s'est investi pour les autres. C'était un garçon tellement formidable que je ne sais pas quoi dire. »



« La mort nous a cruellement volé l'un des nôtres », a réagi l'Union des joueurs sud-africains sur son compte X, tandis que la Confédération africaine de football a écrit plus sobrement que « le football a perdu l'un des siens. »Le président de la Fifa, Gianni Infantino, s'est dit « incroyablement triste » après la mort de Jayden Adams, offrant ses « pensées et condoléances de la part de tout le monde au sein de la Fifa et de la communauté internationale du football à sa famille, ses amis et ses coéquipiers. »La police ouvre une enquête

La police a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête, après la découverte samedi matin du corps d'un homme de 25 ans dans une maison de Schotschekloof, un quartier du centre du Cap, afin d'élucider les circonstances du décès. Samedi, des proches et des soutiens se sont rassemblés autour de son appartement, au Cap, où il a été retrouvé. Les causes de sa mort sont encore inconnues, et la famille ne s’est pas encore exprimée.



Jayden Adams avait disputé les trois matches de l'Afrique du Sud au 1ᵉʳ tour du Mondial en Amérique du Nord dans le cadre du groupe A : les deux premiers comme titulaire, contre le Mexique et la République tchèque, le troisième comme remplaçant face à la Corée du Sud, où il est entré à la 80ᵉ minute. Il n'avait cependant pas participé au seizième de finale contre le Canada, perdu 1-0.



Le jeune milieu de terrain était en pleine ascension. Professionnel depuis 2020, le joueur natif du Cap se distingue d’abord au sein du Stellenbosh FC, avant de rejoindre les Mamelodi Sundowns en janvier 2025, rappelle notre correspondante à Johannesburg, Joséphine Kloeckner. Il faisait déjà partie de l'équipe d'Afrique du Sud à la Coupe d'Afrique des nations en 2024 en Côte d'Ivoire, où les Sud-Africains avaient pris la troisième place.



Pour Matthew Booth, ancien joueur des Bafana Bafana, La carrière de Jayden Adams ne faisait que décoller : « C'était un joueur très polyvalent, très intelligent sur le terrain. La prochaine étape pour moi aurait dû être un transfert en Europe. C’est vraiment dommage que nous ayons perdu non seulement une personnalité exceptionnelle sur le terrain et en dehors, mais en plus à un si jeune âge. »