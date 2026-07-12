Sénégal : le message de Diomaye suite au décès du Cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani

Le Diwan Amiri du Qatar a annoncé le décès de l'Émir père, le Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, survenu le dimanche 12 juillet 2026, à l'âge de 74 ans. Face à cette situation, Diomaye Faye, chef d’Etat sénégalais, a adressé un message au peule qatari, rendant hommage à l’illustre diparu.



«J’adresse mes condoléances émues à l’Emir Cheikh Tamim Bin Hamad AL THANI, à sa famille et au peuple qatari ami, suite au décès de Father Amir Cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani. C’est un deuil que nous partageons avec des prières pour le repos de l’âme de l’illustre défunt au paradis. Son œuvre restera à jamais dans la conscience collective comme l’un des grands architectes du Qatar moderne», a écrit Diomaye Faye.



Pour rappel, à la suite de cette disparition, l'État du Qatar a décrété un deuil national de quatre jours. Les drapeaux ont été mis en berne et le travail au sein des ministères et des institutions publiques a été suspendu du lundi 13 juillet au dimanche 19 juillet 2026.