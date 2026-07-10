Nouveau parti du Président Bassirou Diomaye Faye : la Ligue des Masses annonce sa fusion

Les ralliements au sein de la future formation politique du président Bassirou Diomaye Faye se poursuivent. La Ligue des Masses (LM) a annoncé sa fusion avec le nouveau parti présidentiel, une décision rendue publique par son secrétaire général, Cheikh Sidiya Diop.



Dans un communiqué, le responsable politique explique que cette démarche répond à la volonté de son parti de contribuer au rassemblement des forces favorables au projet porté par le chef de l’État.



« La Ligue des Masses (L.M.) vous informe de sa fusion avec le nouveau parti créé par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cette décision s'inscrit dans notre volonté de renforcer l'unité et de soutenir le projet de transformation du Sénégal », a déclaré Cheikh Sidiya Diop.



Pour rappel, le président Bassirou Diomaye Faye avait annoncé, le vendredi 3 juillet, son intention de créer une nouvelle formation politique destinée à fédérer les forces qui soutiennent son action, à l’issue d’une rencontre avec les 306 maires issus de la Coalition Diomaye Président.



Dans cette perspective, il a confié à Aminata Touré, superviseure générale de la Coalition Diomaye Président, la mission de mettre en place un comité de réflexion chargé de préparer les différents éléments nécessaires à la création de ce parti.



Cette initiative intervient dans un contexte politique marqué par la rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien Premier ministre Ousmane Sonko.