Sénégal : « Il ne faut pas exclure une 4e vague de la Covid-19», prévient Dr Alpha Amadou Sall

Le directeur général de l'Institut Pasteur de Dakar, Dr Alpha Amadou Sall s'est exprimé sur le travail mené en matière de lutte contre la covid-19. Alors que le nombre de cas de contaminations connait une baisse, il estime qu'il ne faut pas exclure une quatrième vague de la maladie au Sénégal.



A question de savoir s'il y a un risque réel d'une 4e vague de Covid-19 au Sénégal, Dr Alpha Amadou Sall a estimé qui ne faut pas l'exclure. « On ne peut pas l'exclure, il faut se préparer à toute éventualité. La Covid-19 nous a montrés que chaque fois qu'il y a eu des vagues, elles ont eu des retentissements dans nos pays», a expliqué Dr Sall, dans une interview avec L'Observateur.



« Donc, on se prépare en conséquence. Le covid nous a habitués à évoluer en vagues. Dans notre fonctionnement, nous sommes toujours dans une dynamique de prévoir, tant que nous n'aurons pas atteint le niveau d'immunité suffisant, il peut y avoir des vagues supplémentaires», a-t-il prévenu.



Pour Dr Sall, si lui et son équipe s'activent pour avoir des vaccins rapidement, à mettre en place des tests rapides et à faire de la planification, c'est qu'ils sont déjà dans la dynamique de dire ce qui va se passer en cas de 4e vague ou 5e vague. Et ils feront tout ce qu'il faut pour être prêts à ce moment là.