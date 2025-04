Sénégal : Karim Wade appelle à l’unité nationale et à des solutions concrètes face à la crise économique

Depuis Doha, où il se trouve, Karim Wade, ancien ministre sous le magistère de son père, Abdoulaye Wade, a adressé ses vœux aux Sénégalais à l'occasion de la fête de l'Eid El Fitr. Dans son message, il a profité de l'occasion pour interpeller les autorités actuelles, appelant à un véritable sursaut face aux défis économiques que traverse le pays.



Loin d'une simple célébration, Karim Wade a saisi cette tribune pour rappeler la situation difficile dans laquelle les nouvelles autorités ont hérité du pays. Selon lui, bien que les autorités aient reconnu la gravité de la situation économique, il est désormais impératif de passer des constats aux actions. "Les nouvelles autorités ont hérité d’une situation économique catastrophique, et elles l’ont reconnu. Mais ce constat ne suffit plus. Le peuple sénégalais attend des solutions concrètes, rapides et durables", a-t-il affirmé.



Karim Wade a mis en avant les difficultés quotidiennes des citoyens sénégalais, qui subissent "une pression fiscale insoutenable et une précarité croissante". "Nos concitoyens et nos entreprises subissent une pression fiscale insoutenable et une précarité croissante. Il est temps de s’attaquer aux racines des problèmes avec courage et responsabilité", a-t-il insisté. Un appel clair à une gestion plus audacieuse et plus efficace de la part du gouvernement actuel.



Il a également souligné la nécessité d'agir sur le long terme, sans se contenter de mesures temporaires qui ne résolvent pas les racines profondes des crises économiques et sociales.