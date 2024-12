Sénégal : L'or en tête des exportations extractives en 2023

L'or occupe la première place en contribuant à hauteur de 44,28% aux exportations du secteur extractif, évalué à 491,88 milliards FCFA, selon le rapport 2023 de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), présenté lundi 30 décembre 2024,



L'acide phosphorique le suit de près, représentant 27,08% des exportations pour un montant de 300,73 milliards FCFA,



Selon le document, le métal jaune a généré, en termes d’exportation, 491 milliards FCFA. Les revenus tirés des ventes de ce composé chimique s’élevaient à 300 milliards FCFA en 2023, lit-on.



Le rapport souligne également que les transferts effectués auprès des fournisseurs locaux et étrangers se chiffrent à 1967 milliards FCFA contre 2034 milliards en 2022.



Pour le secteur minier, le document signale que les transactions effectuées avec des fournisseurs locaux au titre de l'année 2023 s'élèvent à 448 346 077 003 FCFA.



87,03 % des employés sont des nationaux



Pour l’année fiscale 2023, la présidente de l’ITIE a annoncé une « augmentation significative des revenus générés par le secteur extractif, qui sont passés de 275 milliards FCFA en 2022 à 380,03 milliards FCFA en 2023, soit une hausse de 102,67 milliards FCFA, incluant les paiements sociaux et environnementaux. Sur ce montant, 346,19 milliards FCFA ont été directement versés au budget de l’État ».



Selon Oulimata Sarr, les revenus du secteur minier ont également enregistré une « progression notable, passant de 235,71 milliards FCFA en 2022 à 332,43 milliards FCFA en 2023, soit une augmentation de 96,72 milliards FCFA ».



Sur le plan de l’emploi, elle a révélé que 8 523 personnes ont été recrutées en 2023 par les 26 entreprises couvertes par l’ITIE. Parmi ces employés, 87,03 % sont des nationaux. La masse salariale globale déclarée s’élève à 96,32 milliards FCFA, répartis entre le secteur minier (85,996 milliards FCFA) et celui des hydrocarbures (10,324 milliards FCFA).