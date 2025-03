Sénégal : La Coordination des Musulmans célèbre la Korité ce dimanche 30 mars

La Coordination des Musulmans du Sénégal (CMS) s'est réunie ce samedi à son siège, situé à la Grande Mosquée de Dakar. À l'issue de cette rencontre, elle a annoncé que la lune a été aperçue au Sénégal, confirmant ainsi la célébration de la Korité ce dimanche.Après avoir recueilli des informations auprès de ses correspondants nationaux et internationaux, la Commission a indiqué que le croissant lunaire a été observé dans plusieurs localités du pays, notamment à Ngane (Kaolack), Agnam (Fouta), Louga et Foundiougne. L’observation a également été confirmée dans plusieurs pays musulmans tels que la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Mali, la Guinée, le Cameroun, l’Éthiopie, l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis.En conséquence, la CMS a déclaré que l’Aïd el-Fitr sera célébré ce dimanche 30 mars 2025, marquant ainsi la fin du mois béni de Ramadan.Cependant, une autre partie de la communauté musulmane attend toujours la décision de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) avant d’officialiser la date de la célébration de l’Aïd El-Fitr.