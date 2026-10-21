Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso : Les mines d'Endeavour Mining affichent de solides performances malgré des contextes contrastés

Endeavour Mining, le groupe minier affiche des résultats solides pour le premier semestre 2026, marqués par une production totale d'or de 564 kiloonces avec un coût global d'entretien s'élevant à 1 871 dollars par once ($/oz).



Le PDG Ian Cockerill souligne que cette performance, conjuguée à la fermeté des cours de l'or, a permis de générer un flux de trésorerie disponible record de 761 millions de dollars, en hausse de 48 % par rapport au S1-2025.



La société met en avant sa discipline d'allocation du capital et sa politique de rendement pour les actionnaires, ayant redistribué un montant record de 301 millions de dollars au premier semestre 2026, soit plus du double de l'engagement minimum. La société précise également que le programme de rendement pour les actionnaires a désormais versé plus de 1,9 milliard de dollars depuis le premier trimestre 2021.



Sur le plan de la croissance organique, l'entreprise se focalise sur ses grands projets en Afrique de l'Ouest, notamment avec le projet phare d'Assafou, en Côte d'Ivoire, dont la décision d'investissement finale (FID) est attendue d'ici la fin de l'année. Parallèlement, le groupe s'apprête à lancer l'expansion souterraine de Sabodala-Massawa, au Sénégal, où le premier minerai est ciblé d'ici la fin de l'année.



La société signale une augmentation de l'accumulation des passifs de TVA à payer au Burkina Faso, conjuguée à une amélioration des hypothèses de recouvrement pour les créances de TVA en suspens. En matière d'exploration, le pays bénéficie d'un budget de 10,0 millions de dollars pour Houndé en 2026 (dont 3,5 millions dépensés au premier semestre) axé sur les ressources de Vindaloo Deeps, et d'un budget de 5,0 millions de dollars pour Mana (dont 1,5 million dépensé au premier semestre) ciblant l'expansion de la zone souterraine Wona/Aviera.



L’entreprise rappelle l'engagement sociétal et environnemental d'Endeavour Mining, illustré par la publication en juin de son premier rapport d'impact, mettant en lumière une contribution économique de 11,5 milliards de dollars sur cinq ans dans ses pays hôtes.



L'entreprise maintient ses prévisions pour l'exercice 2026 tout en renforçant la sécurité et la supervision des sous-traitants suite à un incident mortel survenu sur le site de Lafigué en Côte d'Ivoire.