Sénégal: Le PIB s'est accru de 0,4 % au premier trimestre de 2019, par rapport au précédent

Le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume, corrigé des variations saisonnières (CVS), s’est accru de 0,4 % au premier trimestre de l’année 2019 par rapport au trimestre précédent, l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (Ansd), qui ajoute que ce résultat est imputable à la croissance modérée du secteur tertiaire (+1,5%) qui représente plus de 50% du PIB.



La croissance économique a été également amoindrie par le repli du secteur secondaire (-1,4%). En outre, le secteur primaire a stagné au cours de la même période. S’agissant des taxes nettes de subventions sur les produits, elles ont reculé de 0,3% sur la période sous-revue, ajoute la même source.



Du côté de la demande, il est noté, en rythme trimestriel, une baisse de la consommation finale (-0,5%) et un repli de la formation brute de capitale fixe (-3,5%). En revanche, les exportations nettes de biens et services ont progressé de 5,9%.



L’activité économique, au premier trimestre de 2019, est ressortie en hausse de 5,7% par rapport au premier trimestre de l’année 2018. Cette performance est liée à la bonne tenue des activités du primaire (+9,3%), secondaire (+5,3%) et tertiaire (+4,6%).



Sous l’angle de la demande, toujours d'après l'Ansd, il est enregistré une amélioration des exportations nettes de biens et services qui passent de -595,2 milliards à -353,2 milliards, en liaison avec une hausse des exportations (+29,5%) et une baisse des importations de biens et services (-4,0%). Au titre du Produit Intérieur Brut en valeur, il est estimé à 3 256,0 milliards FCFA au premier trimestre de 2019.