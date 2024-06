Sénégal: Le Président Diomaye rend hommage à Mademba Sock, figure emblématique de la lutte syndicale

Le Président de la République du Sénégal, dans un message publié sur son réseau social Facebook a exprimé ses condoléances suite au décès de Mademba Sock, une figure centrale de la lutte syndicale dans le pays. « C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Mademba Sock, une figure emblématique de la lutte syndicale au Sénégal. Son engagement inébranlable pour les droits des travailleurs restera à jamais gravé dans nos mémoires », a déclaré le Président.Mademba Sock était connu pour sa détermination et son dévouement en faveur des travailleurs sénégalais, défendant ardemment leurs droits tout au long de sa vie.« Au nom de la nation, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qu'il a inspirés. Que son âme repose en paix », a ajouté le Président, exprimant ainsi le respect et la gratitude de tout un pays envers cet homme dont l'impact restera durable.