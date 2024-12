Sénégal: Le Président annonce quatre projets de loi, dont la protection des lanceurs d'alerte et la déclaration de patrimoine des responsables publics

Quatre projets de loi seront prochainement soumis à l'Assemblée nationale : la protection des lanceurs d'alerte, la réforme de l'organe de lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine des responsables publics. Ces annonces, faites par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye lors de son discours de fin d'année, réaffirme son engagement pour renforcer la transparence et la bonne gouvernance.



« Force est de reconnaître qu'aucun changement, aucune rupture n'est possible dans un environnement de corruption endémique », a-t-il affirmé, en appelant les Sénégalais à une prise de conscience collective. « Si nous voulons le changement, nous devrons résolument être prêts à nous réformer nous-mêmes, dans nos comportements face au bien public, et dans notre manière de servir la collectivité. »



Des réformes qui s'inscrivent dans une volonté affirmée de transformer durablement les pratiques institutionnelles et de bâtir une gouvernance éthique au service de tous.