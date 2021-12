Sénégal: Le ministère de la Justice annonce la délocalisation de la prison de Rebeuss

La Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss «sera délocalisée prochainement», a annoncé le ministère de la Justice ce vendredi, dans le rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale.



La raison avancée par le Garde des Sceaux, Me Malick Sall est la «vétusté» du bâtiment. Le ministre de la Justice d'annoncer par ailleurs qu'il sera construit «la Cité judiciaire qui va abriter, notamment, la Chancellerie, la Cour Suprême, l’Ordre des Avocats, la structure pour les Notaires.»



