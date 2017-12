Sénégal : Le taux de chômage évalué à 10,8%, (enquête)

Une répartition de la population des chômeurs par tranche d’âge, par la Note trimestrielle de l'Enquête nationale sur l'emploi au Sénégal, montre qu’il affecte plus les jeunes. Les taux les plus élevés sont observés chez les jeunes des tranches d’âges 20-24 ans et 25-29 ans, soit respectivement 19,5% et 17,5%. Le phénomène touche moins les autres groupes d’âges. En effet, le taux de chômage des personnes de la tranche d’âge 35-64 ans, est estimé à 6,8%, selon les informations publiées par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).



Les personnes sans diplômes sont les moins affectées par le chômage, soit 9,7% des actifs sans diplôme. Les diplômées du supérieur du niveau BAC+2 (20,5%) et ceux ayant au minimum le niveau BAC+3 (19,9%) sont davantage affectées par le chômage. En revanche, les autres diplômées particulièrement celles ayant le niveau CEPE/CFEE (12,7%), BAC/DT/BT (13,3%) sont aussi moins affectées.