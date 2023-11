Sénégal: Les États-Unis décident de lutter contre la pêche illégale

Une mission d'experts et de diplomates, venue du pays de l'Oncle Sam, séjourne au Sénégal pour lancer un projet dédié à la lutte contre cette pratique non réglementée et non déclarée.



« Cette mission, qui séjourne au Sénégal du 5 au 10 novembre, a reçu l'autorisation du Congrès américain pour élaborer, avec des partenaires étrangers, des politiques de lutte contre la pêche illégale, dans le cadre du Maritime Safe Act », a expliqué la diplomate américaine Tanya Renee Brothen.



Selon elle, le Maritime Safe Act est une Loi américaine adoptée en 2019 et dédiée à la lutte contre la pêche illégale. « Nous avons choisi cinq partenaires étrangers, dont le Sénégal, avec lequel nous allons lancer ce projet international », a-t-elle dit dans des propos rapportés par L’Obs.



Tanya Renee Brothen explique que le Sénégal a été choisi parce qu'il souffre, au même titre que les États-Unis, des conséquences de la pêche illégale.