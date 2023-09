Sénégal: Macky compte remanier le gouvernement avant son départ prévu dimanche

A la prochaine réunion du Conseil des ministres, le gouvernement ne sera plus dans sa configuration actuelle. En effet, le président de la République Macky Sall a informé, mercredi, à ses ministres, sa décision de remanier le gouvernement avant son départ pour les Etats Unis.



"Je vais procéder à un remaniement du gouvernement d'ici la fin de la semaine", a lancé le chef de l'Etat à ses ministres. Nos confrères du journal L'Observateur, souligne que le Président Macky Sall a précisé que sa volonté est de finaliser la nouvelle équipe avant son départ en voyage.



Dans le communiqué du Conseil des ministres, l'on rapporte que le chef de l'Etat a informé le Conseil de sa participation du 17 au 23 septembre 2023 à New York, à la 78 session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies et à des rencontres en marge de l'Assemblée.



Si l'agenda du Président n'est pas bousculé par un imprévu, le remaniement devrait intervenir au plus tard samedi prochain.