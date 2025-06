Conseil des ministres : Ousmane Sonko hausse le ton et exige une meilleure gouvernance dans les services publics

Le Premier ministre Ousmane Sonko a vivement dénoncé des manquements graves et récurrents, contraires aux principes de transparence et de bonne gouvernance, portant préjudice à la qualité du service public, lors du Conseil des ministres du mercredi 18 juin.



Dès l’ouverture de la séance, Ousmane Sonko a rappelé à son gouvernement "l’importance des missions essentielles de l’État : garantir des services publics de qualité, exécuter des missions d’intérêt général, favoriser la création d’emplois et assurer une régulation efficace dans les secteurs prioritaires".



Le chef du gouvernement a énuméré plusieurs manquements affectant la gestion des structures publiques notamment "l’absence de pré-conseils sur des questions stratégiques, le défaut de comptes rendus systématiques, un archivage défaillant des documents, le non-respect de la durée des mandats des administrateurs, une représentation de mauvaise qualité due à des profils inadéquats".



Face à ce constat, Ousmane Sonko a ordonné aux ministres de "régulariser sans délai la composition des organes délibérants, notamment dans un contexte marqué par d’importants changements institutionnels.



Il a insisté sur la nécessité de choisir avec soin "les représentants, en stricte conformité avec le décret n°2025-670 du 29 avril 2025, qui fixe les règles de fonctionnement des entités du secteur parapublic".