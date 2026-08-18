Sénégal: Patrick Vieira confirmé coach des "Lions", le salaire mensuel estimé à 35 millions FCFA

Après le limogeage du sélectionneur Pape Thiaw, la Fédération sénégalaise de football (FSF) cherchait activement son remplaçant. Patrick Vieira, Habib Bèye, Omar Daf et Patrick Kluiviert font partie des noms qui circulaient avec insistance. Pour trancher, la faîtière de football a même organisé, lundi 17 août 2026, une réunion d’urgence. Dans son édition de ce mardi, le quotidien Les Echos révèle que la FSF a finalement opté pour Patrick Vieira, ancien capitaine des Bleus, dont le nom a «fait l’unanimité» au sein du Comité exécutif (Comex).



Au terme des débats tenus par vidéoconférence, les membres du Comité exécutif «ont donné leur accord de principe, réservé un choix qui ne souffrirait d’aucune contestation». Le salaire mensuel, quant à lui, a été fixé à 35 millions de FCFA. Cette somme, précise le journal, sera entièrement prise en charge par l’Etat du Sénégal. Il bénéficiera aussi d’autres avantages dont l’indemnité de logement et la double prime.



Les derniers blocages



Alors que sa présentation à la presse devrait être faite ce mardi, Patrick Vieira devra attendre. La raison se trouve dans les derniers réglages liés à la composition de son staff technique. Une rencontre est prévue entre Vieira et les responsables fédéraux pour discuter des hommes qui l’accompagneront dans sa mission.



Dans le cadre de l’analyse des dossiers, toujours selon Les Echos, aucun technicien local n’avait officiellement fait acte de candidature. Quant à Patrick Vieira, champion du monde en 1998, il aura pour mission de conduire le Sénégal aux prochaines compétitions électorales dont la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027.