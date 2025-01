Sénégal : Seydi Gassama dénonce les discours ethniques dans l'affaire Farba Ngom

Le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, s'est exprimé sur les multiples convocations judiciaires en cours et a plaidé pour une réforme visant à supprimer les peines de prison liées aux infractions en matière de liberté d'expression. Il a également dénoncé les discours ethnicistes dans le cadre de l’affaire Farba Ngom.



Selon Seydi Gassama, les convocations actuelles concernent divers cas : certaines résultent de plaintes pour diffamation déposées par des individus, d'autres relèvent de poursuites engagées par le parquet pour des propos tenus sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Par ailleurs, il a souligné que des propos jugés dangereux pour l'ordre public ou l'unité nationale nécessitent également l’intervention des autorités.



Il a plaidé pour la suppression des peines de prison liées à la diffamation et à d'autres infractions relatives à la liberté d'expression.



« Nous pensons que les délits de diffamation et les infractions liées à la liberté d'expression ne devraient pas être passibles de peines de prison. C'est ce que recommandent tous les mécanismes internationaux des droits humains. Ces peines devraient être supprimées pour garantir une véritable liberté d'expression », a-t-il déclaré sur les ondes de Sud FM.



Cependant, Seydi Gassama a précisé que les propos séditieux ou incitant à des conflits doivent être fermement réprimés par l'État pour préserver l'ordre public et l'unité nationale.



Sur l'affaire Farba Ngom et les accusations ethniques



En évoquant l’affaire Farba Ngom, M. Gassama a réfuté l'idée selon laquelle des politiques ciblant des ethnies ou des régions seraient en cours au Sénégal.



« Dans ce pays, il n'y a pas une quelconque politique visant une ethnie ou une région. Si cela était le cas les organismes de droits humains seraient les premières à élever la voix et à le condamné. D'ailleurs, cela n'est pas le cas. Aujourd’hui ceux qui crient aux attaques contre les ethnies n'est pas vrai. Pour le cas Farba Ngom, on va nous essayer de nous faire croire que c'est une ethnie qui est visée ce n'est pas vrai », a-t-il affirmé.



Seydi Gassama a rappelé que Farba Ngom bénéficie de la présomption d'innocence et que sa convocation par la justice doit être perçue comme un acte normal dans le cadre de l'État de droit.



« Il faut que les gens le comprennent comme ça, Farba Ngom est présumé innocent et nous le respectons. Nous demandons à tous les Sénégalais de respecter sa présomption d'innocence. Mais dès l'instant qu'il y a des indices et que la justice a besoin de l'entendre, il doit être entendu comme tous les citoyens », a-t-il conclu.