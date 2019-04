Sénégal : Une fête de l’indépendance haute en couleurs sous le signe de la Citoyenneté

Le Chef de l’Etat Macky Sall qui entame son second mandat a présidé, ce jeudi son premier défilé marquant le 59ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal. Le thème retenu pour accompagner le Sénégal cette année est : " Forces de défense et de sécurité, un exemple de l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale".



Ce 58ème défilé a vu la participation de 4035 militaires et paramilitaires forces de défenses et de sécurité. 1815 civils ont également défilé ce jeudi 04 avril 2019 dans la Place de la Nation. Un défilé aérien avec 7 aéronefs ainsi qu’un défilé motorisé avec 345 véhicules, 124 motos et 66 chevaux de l’escadron monté de la Gendarmerie étaient également au rendez-vous.



Trois Chefs d’Etat étaient les invités d’honneur du président Macky Sall. Et c'est le Libérien Georges Weah, le Malgache Andry Rajoelina et le Gambien, Adama Barrow qui ont honoré leur présence sur le boulevard du Général De Gaulle.



La remise de décorations des récipiendaires de l’armée a ouvert la cérémonie, suivie d'une prestation de la quadrille des baïonnettes de l’escadron spécial de la Garde présidentielle et la projection d’un film portant sur le thème. Et le traditionnel spectacle de majorette des élèves du Lycée Kennedy ont fait l’événement.