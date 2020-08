Sénégal : à travers l’Usaid, le gouvernement américain lance la campagne ‘Xeex Corona’

Le gouvernement américain, à travers l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), poursuit ses efforts de soutien au gouvernement du Sénégal pour freiner la propagation de l’épidémie de COVID-19. Le programme « Démocratie et Gouvernance » de l’USAID œuvre de concert avec des organisations de la société civile pour lancer Xeex Corona (lutte contre le coronavirus, en wolof), une nouvelle campagne d’engagement communautaire impulsée par les jeunes, ciblant les marchés, les mosquées et les ménages de Dakar, épicentre de la pandémie au Sénégal.



Lancée hier13 août, Xeex Corona est une initiative d’engagement communautaire dont le but est d’encourager les jeunes à respecter des mesures-barrières telles que la distanciation physique et le port de masque. Dans le cadre des efforts entrepris par l’USAID pour appuyer la réponse du gouvernement sénégalais à la maladie de COVID-19, le programme USAID/SunuElection y a consacré des fonds prévus pour des activités relatives aux élections, et ce dès le début de l’épidémie.

SunuElection a ainsi appuyé des activités visant à impliquer davantage les communautés de Dakar, notamment à travers des campagnes de sensibilisation, la distribution de masques et de gels hydroalcooliques, et la promotion de mesures-barrières.



La campagne Xeex Corona permettra de déployer près de 100 relais communautaires et acteurs clés dans les quartiers, marchés et gares routières de la région de Dakar afin de sensibiliser les communautés et de les encourager à respecter les consignes sanitaires données par les autorités, et de distribuer des kits d’hygiène et plus de 15.000 masques.



Dr. Tulinabo Mushingi, ambassadeur des États-Unis au Sénégal, a envoyé un message vidéo préenregistré pour marquer le lancement de la campagne. Dans ce message, il a salué le dévouement et l’engagement de la jeunesse dans cet effort collectif de sensibilisation pour enrayer la propagation de la maladie.



Insistant sur l'appel lancé par le gouvernement du Sénégal en faveur d’un engagement communautaire accru, l’ambassadeur a déclaré que Xeex Corona est un moyen, pour le gouvernement américain, d’encourager la participation des jeunes à la riposte. Il a en outre rappelé que « c’est par de telles initiatives et le respect des mesures-barrières que l’on peut venir à bout de la pandémie ».



Et l’ambassadeur Mushingi de conclure en appelant les jeunes et les femmes des quartiers de Dakar à multiplier ce genre d’initiatives tout en respectant les mesures-barrières recommandées.



Depuis le début de l’épidémie, l’USAID a débloqué une enveloppe de 3,9 millions de dollars (2,2 milliards de F CFA) pour apporter un appui financier supplémentaire au secteur de la santé. Il a également réaffecté plus de 2 millions de dollars (1,1 milliard de F CFA) provenant d’autres secteurs de développement et d’activités sanitaires à la lutte contre le coronavirus.



Les États-Unis occupent, depuis des décennies, le premier rang mondial des pays contribuant au renforcement de la sécurité sanitaire et à l’aide humanitaire, ce qui place des pays comme le Sénégal en meilleure position pour répondre à la pandémie de COVID-19. Au cours des 20 dernières années, les États-Unis ont investi, rien qu’au Sénégal, plus de 2,8 milliards de dollars (1.600 milliards de F CFA), dont près de 880 millions de dollars (500 milliards de F CFA) dans des programmes d’assistance sanitaire.