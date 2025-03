Sénégal : date limite fixée au 25 mars pour finaliser les opérations contractuelles du Hajj 2025

Le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères (MIAAE) a annoncé, mercredi, que la date limite pour la finalisation des opérations contractuelles et de paiement relatives au Hajj 2025 est fixée au mardi 25 mars 2025. Dans un communiqué, le ministère a invité les voyagistes à respecter ce délai pour éviter toute forclusion.



Le Sénégal dispose d’un quota de 12 860 pèlerins pour le Hajj 2025. Le ministère saoudien du Hajj a informé, le 12 mars 2025, de la nécessité de finaliser les contrats de logement et de transport pour les 7 000 pèlerins déjà inscrits. Cette étape est cruciale pour permettre l’inscription des 5 800 pèlerins restants. Le MIAAE souligne que toutes les opérations contractuelles et de paiement doivent être achevées avant le 25 mars 2025, faute de quoi les voyagistes concernés seront forclos. Les transferts bancaires non finalisés seront annulés et les fonds rapatriés.



Le ministère déplore que, malgré l’ouverture du portail électronique dédié à la finalisation des engagements contractuels pour les hôtels à La Mecque et à Médine, ainsi que les efforts diplomatiques déployés, les paiements progressent lentement. "Certains voyagistes ne parviennent toujours pas à finaliser ces paiements, s’exposant ainsi à un risque élevé de forclusion", indique le communiqué.



À la suite d’une mise en demeure datée du 13 mars 2025, le MIAAE exhorte les voyagistes à prendre toutes les mesures nécessaires pour honorer leurs obligations envers les pèlerins, afin d’éviter tout conflit potentiel. Ces obligations sont définies dans le cahier des charges et la charte de regroupement en vigueur.



Ces rappels interviennent après une mission technique et d’échange menée par une délégation du MIAAE et de la Délégation générale au pèlerinage (DGP) à Djeddah, du 7 au 14 mars 2025. Cette mission visait à s’assurer des conditions d’accueil des pèlerins sénégalais et à faciliter l’accès à la plateforme électronique dédiée au pèlerinage, afin de finaliser le processus d’inscription dans les délais impartis.



Le MIAAE appelle donc à une mobilisation rapide et efficace de tous les acteurs pour garantir le bon déroulement du Hajj 2025 et éviter tout désagrément pour les pèlerins sénégalais.