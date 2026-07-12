Condoléances à Guet Ardo : Bassirou Diomaye Faye salue la mémoire du khalife El Hadji Mouhamadou Aïssata Ba

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce dimanche à Guet Ardo, dans la région de Louga. Ce déplacement fait suite au décès du khalife, El Hadji Mouhamadou Aïssata Ba. Le chef de l’État a présenté ses condoléances au nouveau guide, Mouhamadou Al Hassane Ba, ainsi qu'à la communauté Qadiriyya.



Bassirou Diomaye Faye a salué la mémoire d’une « figure religieuse respectée et d’un érudit dont l’héritage spirituel demeure vivant ». Devant les habitants de la localité, il a promis de soutenir les valeurs religieuses qui participent au « renforcement de la cohésion nationale ».



Le président s’est ensuite recueilli au mausolée du défunt guide religieux. Lors de cette étape, des prières ont été formulées pour « la paix, la cohésion nationale et la réussite des actions engagées au service du Sénégal ».