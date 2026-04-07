Guerre au Moyen-Orient: on ne pourra bientôt plus «contrôler l'escalade», dit le Qatar

Ce qu'il faut retenir

► Le Qatar a mis en garde, mardi 7 avril, contre une situation au Moyen-Orient qui pourrait devenir hors de contrôle.



► L'armée israélienne a « achevé il y a peu de temps une vaste série de frappes visant des dizaines de sites d'infrastructure appartenant au régime terroriste iranien dans plusieurs régions à travers l'Iran », a indiqué un communiqué militaire israélien.



► Mardi 7 avril, l'armée israélienne a annoncé avoir achevé le déploiement de ses troupes au sol dans le sud du Liban jusqu'à une « ligne de défense avancée » contre les combattants du mouvement islamiste Hezbollah.



► Lundi 6 avril, l'Iran a proposé un plan en 10 points par l'intermédiaire du Pakistan, après avoir rejeté celui américain et insisté sur « la nécessité d'une fin définitive au conflit ».



► Lors d'une conférence de presse, Donald Trump a menacé de détruire l'Iran mardi soir si, d'ici là, Téhéran ne répondait pas à son ultimatum en rouvrant le détroit d'Ormuz. « Le pays entier pourrait être détruit en une seule nuit », qui pourrait être celle de mardi à mercredi, a lancé le président américain. En réponse, l'armée iranienne a fustigé une « rhétorique arrogante », affirmant via un porte-parole que ce genre de déclarations n'avait « pas d'effet » sur ses opérations.



Ultimatum à l'Iran: «Une civilisation entière va mourir ce soir», assène Trump

Donald Trump a lancé mardi un nouvel avertissement envers l'Iran à quelques heures de l'expiration de son ultimatum, menaçant le pays d'un anéantissement total. « Une civilisation entière va mourir ce soir », a asséné le président américain sur sa plateforme Truth Social, ajoutant : « Je ne veux pas que cela se produise, mais ce sera probablement le cas. »



Carburants en France: TotalEnergies prolonge son plafonnement des prix, remonte celui du gazole

Le géant des hydrocarbures TotalEnergies a annoncé mardi prolonger son plafonnement des prix du carburant en France en avril, tout en remontant le plafond du litre de gazole à 2,25 euros, et en laissant celui de l'essence à 1,99 euro le litre.



Les 3300 stations-service portant son enseigne dans la métropole appliqueront ces mesures, et ne distribueront plus de gazole Excellium, plus coûteux, pour se concentrer « sur la distribution de gazole classique durant cette période de crise », a précisé TotalEnergies dans un communiqué.



Des frappes ont été menées contre l'île de Kharg dans le Golfe, point névralgique de l'industrie pétrole iranienne, ont indiqué des médias, ce 7 avril à la mi-journée. «L'ennemi américano-sioniste (américano-israélien, NDLR) a conduit plusieurs attaques sur l'île de Kharg (sud-ouest) et plusieurs explosions y ont été entendues», a rapporté l'agence de presse iranienne Mehr. D'après un message publié sur X par le journaliste Barak Ravid du site d'informations Axios, qui cite un responsable américain, l'armée américaine y a mené «des frappes contre des cibles militaires».



L'Iran menace d'actions qui priveront les États-Unis et leurs alliés de pétrole et de gaz «pendant des années»

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique iranienne, ont menacé, ce mardi 7 avril, de mener des actions contre des infrastructures qui «priveront les États-Unis et leurs alliés de pétrole et de gaz de la région pendant des années». «Nous avons fait preuve jusqu'à présent d'une grande retenue dans un esprit de bon voisinage mais ces réserves sont désormais levées», ont averti les Gardiens, dans un communiqué relayé par la télévision d'État. Et d'ajouter: «si l'armée terroriste américaine franchit les lignes rouges, notre riposte s'étendra au-delà de la région».



Le Qatar avertit que la région est «proche du point où l'escalade ne pourra plus être contrôlée»

Le Qatar a mis en garde, ce mardi 7 avril, contre une situation au Moyen-Orient qui pourrait devenir hors de contrôle, à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump, qui menace de détruire des infrastructures essentielles en Iran. «Si l'escalade se poursuit sans contrôle, nous finirons par nous retrouver dans une situation où elle ne pourra plus être contrôlée. Et nous sommes très proches de ce point», a affirmé lors d'un point presse le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Majed al-Ansari. «C'est pourquoi nous n'avons cessé d'exhorter toutes les parties à trouver une issue, à trouver un moyen de mettre fin à cette guerre avant qu'il ne soit trop tard», a-t-il ajouté, cité par l'AFP.



Fusillade d'Istanbul: l'assaillant tué du consulat israélien «lié à une organisation terroriste», disent les autorités

L'assaillant tué, ce mardi 7 avril, lors d'une fusillade avec la police turque devant le consulat israélien à Istanbul était «lié à une organisation terroriste», a annoncé le ministère de l'Intérieur. «Yunus E. S., capturé mort, était lié à une organisation terroriste qui instrumentalise la religion», a indiqué le ministère sur X, précisant que les deux assaillants blessés, des frères, sont actuellement interrogés par la police turque.



Frappes d'ampleur sur des infrastructures en Iran, dit Israël

L'armée israélienne a annoncé, ce mardi 7 avril à la mi-journée, avoir achevé une nouvelle série de frappes d'ampleur en Iran, précisant que celles-ci avaient visé spécifiquement des infrastructures, rapporte l'AFP. Les autorités iraniennes ont fait état de leur côté d'attaques ayant visé au moins deux ponts dans le centre du pays. L'armée israélienne a «achevé il y a peu de temps une vaste série de frappes visant des dizaines de sites d'infrastructure appartenant au régime terroriste iranien dans plusieurs régions à travers l'Iran», indique à ce sujet un communiqué militaire. «Il y a quelques minutes, l'agresseur ennemi américano-sioniste a attaqué le pont ferroviaire de Yahya Abad dans la ville de Kashan», a déclaré Akbar Salehi, vice-gouverneur de la province d'Ispahan (centre). «Dans cette attaque, deux personnes sont tombées en martyrs et trois ont été blessées».



Des frappes israélo-américaines contre un pont près de la ville iranienne de Qom

Des frappes israélo-américaines ont touché mardi un pont près de la ville iranienne de Qom, au sud de Téhéran, a rapporté la télévision d'État, citant le vice-gouverneur de la province. « Il y a quelques minutes, l'un des ponts (...) à l'extérieur de la ville de Qom, dans l'ouest de la province, a été attaqué par des projectiles ennemis américains et sionistes », a déclaré le vice-gouverneur Morteza Heydari.



En Iran, des liaisons ferroviaires annulées après un avertissement israélien

Les autorités iraniennes ont annoncé mardi l'annulation des liaisons ferroviaires au départ et en direction de Masshad, deuxième ville du pays située dans le nord-est, après un avertissement de l'armée israélienne.



« En raison de la mise en garde immorale du régime sioniste concernant une attaque contre les chemins de fer et par mesure de précaution, tous les trajets de la gare de Mashhad ont été annulés jusqu'à nouvel ordre », a déclaré le gouverneur Hassan Hosseini, cité notamment par les agences Fars et Mehr.



L'armée israélienne annonce avoir achevé son déploiement «avancé» au Liban

L'armée ne donne aucune précision géographique sur le point d'avancée maximum de ses soldats en territoire libanais. Plusieurs journaux israéliens indiquent que l'état-major n'a pas l'intention, à ce stade, de pousser l'avancée des troupes au-delà d'une vingtaine de kilomètres au nord de la frontière entre les deux pays.



Les forces israéliennes « ont à présent achevé leur déploiement sur la "ligne antichar" et poursuivent leurs opérations dans la zone afin de renforcer la ligne de défense avancée et d'éloigner la menace qui pèse sur les habitants du nord » d'Israël, indique un communiqué militaire.



Des tirs entendus près du consulat israélien à Istanbul

Deux policiers ont été blessés par des tirs mardi devant le consulat d'Israël à Istanbul, a rapporté la chaîne de télévision étatique TRT. Un assaillant a été tué et deux autres blessés, dans des échanges de feu avec la police, a rapporté la chaîne de télévision étatique TRT.



Aucun diplomate israélien « ne se trouve actuellement sur le sol turc », a précisé à l'AFP une source proche du dossier.