Sénégal : l’UDEN affiche sa solidarité avec le SAES et les travailleurs de la Justice en grève

Le Bureau exécutif de l’Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal (UDEN) a exprimé, à travers un communiqué, son soutien total, indéfectible et fraternel au Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) ainsi qu’aux travailleurs de la Justice, notamment le SYTJUST et l’UNTJ, actuellement engagés dans des mouvements de grève.



L’Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal rappelle que le « droit de grève est un droit constitutionnellement garanti, et qu’aucun pacte de stabilité ne saurait suspendre ou annihiler cette prérogative fondamentale des travailleurs ».



Enfin, l’UDEN lance un appel à l’unité syndicale, invitant tous les syndicats à se mobiliser et à rester prêts à toute action de solidarité, dans le respect des principes de justice, de dignité et d’unité.