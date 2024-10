Sénégal: l'année scolaire démarre le 3 octobre 2024 et se termine le 31 juillet 2025 (décret)

Le chef de l'Etat sénégalais Bassirou Diomaye Faye a fixé la date du démarrage de l'année académique. Dans un décret signé le 18 septembre dernier, il est indiqué que l'année scolaire démarre le 3 octobre 2024 à 8 heures et se termine le 31 juillet 2025 à 18 heures. Pour la rentrée scolaire du personnel enseignant et administratif c'est prévu pour le 3 octobre à 8 heures et pour les élèves c'est le lundi 7 octobre 2024 à 8 heures.

Fana CiSSE

