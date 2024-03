Sénégal : l’association des commerçants de carreaux disent non à l’augmentation des taxes douanières

Une hausse d’un million cinq cent mille F CFA sur les conteneurs divise douaniers et commerçants de carreaux. Une association qui regroupe ces acteurs économiques demande à ses membres de boycotter tous déclaration ce lundi.



« Dès demain, je déclare que personne ne déclare au niveau du port autonome de Dakar. Parce que cette mesure doit cesser au plus rapidement possible. Nous allons prendre toutes nos responsabilités en tant qu’association. S’il le faut, nous allons descendre pour manifester. Nous irons même au niveau de la Direction générale de la Douane pour faire un sit-in », a indiqué Serigne Cheikh Abdoulaye Sarr sur la Rfm.



Cette décision fait suite à une notification reçue par la douane indiquant une augmentation significative des tarifs douaniers sur les conteneurs de carreaux. Un communiqué qui a suscité l’indignation des membres de cette association. Les membres de ladite association appellent fermement le nouveau gouvernement à annuler cette note jugée injuste et plus judiciable pour le secteur des carreaux du Sénégal.



« L’Etat doit bloquer cette mesure très nuisant pour le secteur des carreaux. Cette mesure, c’est pour protéger ces étrangers au détriment des commerçants Sénégalais », tonne Serigne Cheikh Abdoulaye Sarr.