Déclaration de patrimoine : l'OSIDEA salue la publication prochaine des listes de l'OFNAC

L'Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement Économique en Afrique (OSIDEA) a salué la décision de l'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) de publier, à partir du 10 août 2026, la liste provisoire des personnes assujetties ayant satisfait à leur obligation de déclaration de patrimoine, ainsi que celle des assujettis en défaut.



Dans un communiqué publié ce 5 août, l'OSIDEA estime que cette démarche s'inscrit « dans la mise en œuvre de la loi relative à la déclaration de patrimoine et constitue une avancée importante dans le renforcement de la transparence et de la redevabilité au Sénégal ».



L'Observatoire rappelle que la déclaration de patrimoine va bien au-delà d'une simple formalité administrative. Selon lui, elle représente « un indicateur essentiel de prévention de la corruption, de promotion de l'intégrité publique et de protection des ressources nationales ».



À ce titre, il précise toute personne investie d'une responsabilité dans la gestion des deniers publics est tenue de respecter cette obligation, sans distinction de fonction de statut ou de position.



Dans son communiqué, l'OSIDEA souligne également que « la confiance entre les citoyens et les gestionnaires des ressources publiques repose avant tout sur le respect des règles de transparence ». L'organisation considère qu'une gouvernance crédible passe par des institutions fortes, des mécanismes de contrôle efficaces et une obligation permanente de rendre compte.



L'Observatoire invite ainsi les personnes concernées qui ne se sont pas encore conformées à leurs obligations à régulariser leur situation dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il appelle également les pouvoirs publics à poursuivre les réformes destinées à renforcer les dispositifs de prévention, de contrôle et de sanction des atteintes à la probité publique.



Enfin, l'OSIDEA réaffirme « sa disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à promouvoir la transparence, la lutte contre la corruption, la redevabilité et la bonne gouvernance », qu'il considère comme des conditions essentielles à un développement économique durable, inclusif et équitable au Sénégal.