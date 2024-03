Sénégal : la Covid-19 a entrainé une sous-utilisation des services de la vaccination (Dr Mamadou Ndiaye)

Le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas) a déclaré, mercredi, que la pandémie de Covid-19 avait fait reculer l’utilisation des services de la vaccination au Sénégal, entrainant leur sous-utilisation.



”La pandémie a fait reculer la vaccination. Les services de vaccination ont été sous-utilisés”, a dit El Hadj Mamadou Ndiaye, qui était l’invité de l’Association des journalistes en santé, population et développement (Ajspd).



La vaccination contre la Covid-19 a également connu un recul à cause des doutes et de la circulation de fausses informations sur ses effets, a dit en substance Docteur Ndiaye.

”Actuellement, il y a de très faibles demandes sur la vaccination. Cela s’explique par le fait que le contexte n’est plus le même”, a-t-il analysé.



”Le monde s’est relâché. La vaccination a une tare congénitale. Il faut savoir que le monde scientifique n’a pas trouvé un vaccin qui est efficace à 100%. Les gens ont douté de la Covid-19 et de la vaccination’’, a expliqué le responsable de la prévention au MSAS.



El Hadj Mamadou Ndiaye a rappelé que ”les rumeurs et fausses informations sont des obstacles à la vaccination’’, justifiant la nécessité, selon lui, de miser sur la communication pour un changement de comportement des populations. ‘’Il y a eu beaucoup de réticence à la vaccination’’, a insisté le Dr Ndiaye.



Avec APS