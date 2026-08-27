Labgar : bras de fer entre la mairie et les jeunes autour d’un terrain de football

Selon le journal de 12h de Iradio, à Labgar, le torchon brûle entre la mairie et une partie de la jeunesse de la commune. Les jeunes de l’Association sportive et culturelle (ASC) contestent l’attribution d’une parcelle qu’ils considèrent comme faisant partie de leur espace de football. Face à la presse, ils ont dénoncé le morcellement du terrain et menacé de se mobiliser si la décision du maire Idrissa Diop était maintenue.



« Ici, c’est pour dire non au morcellement de notre terrain, le terrain de l’ASC », a déclaré El Hadji Sarr, porte-parole des jeunes. Selon lui, cette parcelle constitue un espace historique dédié aux activités sportives de la commune.



Les jeunes reprochent au maire d’avoir attribué le terrain à six personnes. Ils affirment que quatre des bénéficiaires auraient déjà refusé cette attribution. « Donc nous disons non aussi », a martelé El Hadji Sarr, qui prévient que la jeunesse entend poursuivre la contestation.



Le porte-parole des jeunes a également évoqué la possibilité d’un recours judiciaire. « Pourquoi ne pas attaquer le dossier en justice ? », s’est-il interrogé, tout en appelant à une mobilisation si la mairie persiste dans sa décision.



La mairie défend sa décision



Face aux accusations des jeunes, le maire Idrissa Diop livre une tout autre version des faits. Selon lui, l’ASC dont se réclament les contestataires n’existe plus depuis près de quinze ans et n’aurait mené aucune activité durant cette période.



« Cette association n’est plus d’actualité. Une association qui depuis près de 15 ans n’exécute aucune activité, ne reçoit plus de subventions », soutient l’édile.



Idrissa Diop explique qu’après la disparition de l’ancienne ASC, qui regroupait les joueurs de toute la commune, huit nouvelles associations sportives ont été créées. Il affirme que le Conseil municipal avait alors pris des dispositions pour leur attribuer des terrains d’entraînement.



Le maire cite notamment une délibération du Conseil municipal en date du 18 novembre 2017, qui aurait permis d’attribuer six terrains aux nouvelles ASC issues de l’ancienne structure.



Sept infrastructures sportives annoncées



Pour justifier sa politique, Idrissa Diop affirme avoir engagé plusieurs actions en faveur du sport. « J’ai décidé avec le Conseil municipal de faire des délibérations pour affecter des terrains d’entraînement à l’ensemble des ASC nouvellement créées », explique-t-il.



Le maire annonce également la construction d’un stade municipal. Selon lui, ces initiatives portent à sept le nombre d’infrastructures sportives disponibles dans la commune, contre une seule auparavant.



Il revient par ailleurs sur la question foncière, expliquant que l’érection de la Louma aurait entraîné des empiètements sur certaines parcelles. Le Conseil municipal aurait ainsi décidé de restituer des terrains aux familles Guissé et Ouroubé.



D’après Idrissa Diop, une portion d’environ six parcelles restait disponible après ces opérations. Le Conseil municipal aurait alors décidé de l’affecter à des « mécènes » et « dignitaires de Labgar » ayant, selon lui, contribué au développement économique et social de la commune.



Entre contestation de la jeunesse et justification de la mairie, le différend autour de cette parcelle risque désormais de se déplacer sur le terrain juridique si aucun compromis n’est trouvé.