PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Sénégal : le gouvernement fait «une mise à jour» des conditions d'entrée sur son territoire



Sénégal : le gouvernement fait «une mise à jour» des conditions d’entrée sur son territoire
Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur annonce, ce lundi 09 mars, avoir «mis à jour» les conditions d’entrée sur le territoire sénégalais, notamment en matière de certificats internationaux de vaccination. 

Selon le communiqué du ministère, la présentation d’un carnet de vaccination n’est pas obligatoire pour entrer sur le territoire. «Pour les ressortissants provenant de pays non concernés par des situations d’épidémie ou d’endémie, la vaccination contre la fièvre jaune, la DPT, la rougeole et l’hépatite A et B est uniquement recommandée dans un souci de protection et de sécurité sanitaires», ajoute la note.    
Nènè Diakité (Stagiaire)

Lundi 9 Mars 2026 - 12:16


