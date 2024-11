Sénégal : le ministre du Commerce annonce la mise en place de boutiques de référence et des supermarchés régionaux

Le Sénégal renforce sa lutte contre la cherté de la vie. Lors de l’Assemblée générale de l’Amicale des contrôleurs économiques du Sénégal, tenue samedi dernier, le ministre de l’Industrie et du commerce, Sérigne Guèye Diop, a annoncé un plan ambitieux : « l’ouverture de boutiques de référence modernes et de supermarchés dans toutes les régions et départements du pays, avec pour objectif d’offrir aux populations des produits de première nécessité à des prix accessibles. »



Cette initiative s’inscrit dans la stratégie Sénégal 2050 des nouvelles autorités pour contrer la spéculation et rendre les produits de base plus abordables. « Le gouvernement prévoit d’implanter des boutiques de référence modernes ainsi que des supermarchés dans les régions et départements du pays », a précisé le ministre. Ce dernier a expliqué que cette mesure vise à « moderniser les infrastructures commerciales tout en favorisant un accès équitable aux produits essentiels ».



Le projet est également soutenu par le retour de la Société nationale de distribution (Sonadis), annoncé en juin dernier par le Premier ministre Ousmane Sonko. Selon le journal Sud Quotidien. Cette relance vise à renforcer le contrôle de l’État sur le marché et à éviter les échecs des politiques antérieures dans la régulation des prix alimentaires.



Cependant, Dominique Gomis, président de l’Amicale des contrôleurs économiques du Sénégal, a souligné « la nécessité d’un renforcement des effectifs pour garantir l’efficacité de ces mesures. Actuellement, le pays ne compte que 110 contrôleurs économiques, un chiffre insuffisant pour couvrir tout le territoire national. » Il appelle donc à un « recrutement massif de contrôleurs, de commissaires aux enquêtes économiques et de vérificateurs » pour assurer une surveillance efficace des prix et des pratiques commerciales.



M. Gomis a salué le soutien de l’État pour améliorer les conditions de travail des agents du commerce, mais il plaide également pour davantage de moyens « afin de permettre à ces agents de remplir pleinement leurs missions et de contribuer efficacement à cette nouvelle dynamique en faveur du pouvoir d’achat des Sénégalais. »