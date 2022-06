Sénégal : le ministre du Pétrole annonce la hausse du prix du carburant

Le supercarburant va connaître une hausse à partir du 5 juin prochain. Il va passer de 775 à 890 FCFA le litre.



"Le prix à la consommation du supercarburant est fixé à 890 FCFA par litre vendu à la pompe pour compter du 5 juin 2022", a indiqué le ministre du Pétrole et des Énergies, dans un arrêté signé le 3 juin 2022.



Le Directeur général des Douanes, le Directeur général des Impôts et des Domaines, le Directeur du Trésor et de la Comptabilité publique, le Directeur des Hydrocarbures et le Directeur du Commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié avec ses annexes au Journal Officiel, rajoute la même source.