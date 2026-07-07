Riz local : le ministre du Commerce annonce l'achat de 9 000 tonnes et la signature d'un mémorandum, mercredi 11 juillet 2026

Le ministre de l'Industrie et du Commerce a annoncé le déploiement d’un plan d'action destiné à soutenir l'écoulement de la production rizicole nationale. Cette décision fait suite à une mobilisation des riziers concernant les difficultés de commercialisation de leur production.



Dans ce cadre, l'État a procédé, via l'Agence de Régulation des Marchés et la Direction du Commerce intérieur, à l'achat de "9 000 tonnes de riz blanc à 350 FCFA le kilo par des importateurs, pour un montant de 3,15 milliards de francs CFA". Les autorités ont également ordonné le gel des importations de banane, d'oignon et de pomme de terre, et produit un film institutionnel sur la qualité du riz local.



Une réunion se tiendra demain mercredi à 16 heures au siège du ministère, en présence de la Primature et des ministères des Finances et de l'Agriculture, pour la signature d'un Mémorandum d'Entente (MOU) avec des commerçants partenaires. Ce protocole formalisera les quantités à acheter, fixera les modalités de distribution et définira les tarifs, basés sur une proposition de prix de vente de 280 FCFA/Kg complété par une subvention de 50 FCFA en faveur des riziers.



Enfin, le communiqué, signé par délégation par le Secrétaire général Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, annonce une tournée de suivi et un Comité régional de Développement (CRD) d'ici la fin du mois de juillet 2026.