Sénégal : "le projet de loi d'amnistie ouvre la porte à l'impunité", selon Human Rights Watch

Un projet de loi d’amnistie soumis par le président sénégalais Macky Sall aux membres de l’Assemblée nationale le 4 mars 2024 ouvre la porte à l’impunité pour des crimes graves, a déclaré Human Rights Watch, ce mardi, dans un communiqué.



« Le projet de loi, s'il est adopté, pourrait effectivement accorder l'impunité aux responsables responsables de graves violations des droits humains », a déclaré Ilaria Allegrozzi , chercheuse principale sur le Sahel à Human Rights Watch. « Toute amnistie qui renforce l'impunité en exonérant les responsables du gouvernement et des forces de sécurité dans de graves violations des droits humains est incompatible avec les obligations nationales et internationales du Sénégal. »



Le projet de texte précise que l'amnistie porte sur « tous les actes pouvant être qualifiés d'infractions pénales ou correctionnelles commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, relatifs à des manifestations ou ayant des motivations politiques, notamment ». celles faites par n’importe quel média de communication, que les auteurs aient été ou non jugés.



Human Rights Watch a déjà documenté le recours excessif à la force par les forces de sécurité sénégalaises, notamment à balles réelles et à l'usage inapproprié de gaz lacrymogènes, pour disperser les manifestants en mars 2021 , juin 2023 et février 2024 . Au moins 40 personnes ont été tuées lors d’affrontements violents depuis mars 2021, sans que personne n’ait à rendre de comptes. Selon l'opposition et la société civile, jusqu'à 1 000 membres de l'opposition, dont des chefs de parti et des candidats à la présidentielle, des journalistes et des militants, ont été arrêtés dans tout le pays entre mars 2021 et janvier 2023. Depuis l'annonce du report des élections, au moins 344 d'entre eux ont été libérés, selon à Aïssata Tall Sall, ministre de la Justice du Sénégal.



Human Rights Watch a également documenté le manque de respect du droit à une procédure régulière des personnes arrêtées dans le cadre de manifestations dirigées par l'opposition depuis 2021, notamment des accusations fabriquées de toutes pièces, le manque de preuves pour étayer les accusations, la détention provisoire prolongée et les mauvais traitements et la torture dans les prisons. détention ou lors de son arrestation.



« Il existe des preuves solides indiquant que l'écrasante majorité des personnes arrêtées dans le cadre de manifestations menées par l'opposition l'ont été de manière arbitraire et que les accusations portées contre elles étaient politiquement motivées. Mettre fin aux poursuites judiciaires contre ces personnes est donc une étape positive », a déclaré un défenseur des droits humains sénégalais, avocat spécialisé dans les droits de l'homme. « Toutefois, accorder une amnistie générale, y compris à certains membres des forces de défense et de sécurité qui ont été accusés de manière crédible de violences meurtrières lors des manifestations, constitue une trahison envers les victimes et compromet leur accès à la justice.

Le projet de loi d'amnistie a été critiqué à la fois par l'opposition et par des groupes de la société civile . Plusieurs victimes des violences depuis 2021 ont également exprimé de sérieuses inquiétudes à Human Rights Watch quant au fait que la loi pourrait entraver leurs chances d'établir la responsabilité des violences qu'elles ont subies. « Je suis profondément déçu par ce projet de loi », a déclaré un opposant de 28 ans arrêté le 1er juin 2023 à Mbour, région de Thiès. « Il s’agit d’une tentative de blanchir les crimes commis par les forces de sécurité, notamment la torture, dont j’ai malheureusement été victime. »

Le projet de loi d'amnistie intervient alors que le Sénégal fait face à une crise politique majeure suite à l'annonce par le président Sall du report de l'élection présidentielle prévue le 25 février. Une décision qui a été dénoncée comme un « coup d'État constitutionnel » par l'opposition et la société civile. groupes, ont déclenché des violences meurtrières à travers le pays.

Le 6 février, le Parlement sénégalais a voté le report des élections présidentielles au 15 décembre après une session chaotique de l'Assemblée nationale au cours de laquelle les forces de sécurité ont destitué les législateurs de l'opposition. Le 15 février, le Conseil constitutionnel du Sénégal a annulé ce retard et a appelé à ce que le vote soit organisé « dans les plus brefs délais ». Sall a alors annoncé un « dialogue national », que l’opposition a rejeté et a exigéque les élections aient lieu avant le 2 juin. Les Sénégalais attendent depuis lors une nouvelle date d'élection. Le mandat de Sall prend officiellement fin le 2 avril.

Les principaux traités internationaux auxquels le Sénégal est partie – notamment la Convention contre la torture et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale – prévoient que les personnes présumées responsables de crimes graves doivent être poursuivies équitablement. Une amnistie pour les crimes graves serait également contraire aux principes fondateurs de l' Union africaine et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples .

« Le président Sall a déclaré que l'amnistie serait accordée dans un esprit de réconciliation nationale », a déclaré Allegrozzi. « Mais les tentatives de réconciliation générale ne doivent pas être un moyen d’échapper aux responsabilités. »