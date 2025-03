Sénégal : le ramadan commence dimanche 2 mars

La Commission Nationale de concertation sur le Croissant Lunaire a annoncé que le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du pays, confirmant ainsi la date officielle du début du Ramadan pour le dimanche 2 mars 2025.



Lors de leur réunion ce vendredi 28 février 2025, à la RTS, la Commission a scruté le ciel et recueilli les informations provenant de ses représentants à travers les différentes localités du Sénégal. Après avoir pris en compte ces observations et consulté les familles religieuses ainsi que le gouvernement, la Commission a décidé que le dimanche 2 mars 2025 sera le premier jour du mois lunaire du Ramadan, également appelé "Koor". La Commission a étayé ses propos par un communiqué parvenu à PressAfrik en date du 28 février 2025.



Ainsi, elle dit inviter la population musulmane à débuter le jeûne ce dimanche, en souhaitant à tous un Ramadan béni et empreint de paix.