Des messages relayés sur WhatsApp, Facebook et Telegram annoncent 5 000 postes à pourvoir immédiatement pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, parfois contre le paiement de frais. Le programme officiel de volontariat a bien existé, mais ces inscriptions sont closes depuis le 31 janvier 2026 et il ne s’agissait pas d’emplois salariés. Le comité d’organisation a lui-même alerté sur de fausses annonces de recrutement.De fausses annonces de recrutement d'hôtesses pour les JOJ Dakar 2026 circulent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Le COJOJ appelle le public à faire preuve de vigilance. Ce message a été publié le 1 octobre 2026 17h26 sur le site https://www.olympics.com/fr/dakar-2026/actualite/joj-dakar-2026-diffusion-de-fausses-annonces-pour-le-recrutement-d-hotesses La même information a été partagée à la date du 23 décembre 2025 sur Tiktok par L'ÉTUDIANT À L'UNCHK. Ce dernier a partagé un lien ( www.olympics.com/fr/dakar-2026/recrutement/ ) pour orienter ses clients intéressés par ce recrutement. Une fois cliqué sur ce lien on se rend compte que c’est un faux lien. Confère images.







https://www.olympics.com/fr/dakar-2026/actualite/joj-dakar-2026-diffusion-de-fausses-annonces-pour-le-recrutement-d-hotesses









AFFIRMATION VERDICT Le comité d’organisation des JOJ Dakar 2026 recrute actuellement 5 000 personnes, bénévoles, hôtesses et agents rémunérés, avec une candidature par formulaire en ligne.

Auteur : messages anonymes sur WhatsApp, Facebook et Telegram Trompeur. Le programme de volontariat Jambaar26 visait plus de 6 000 volontaires et ses candidatures ont pris fin le 31 janvier 2026. Les emplois rémunérés relevaient de procédures distinctes.



Depuis plusieurs semaines, des messages diffusés sur WhatsApp, Facebook et Telegram présentent les JOJ Dakar 2026 comme une vaste opération d’embauche. Ils annoncent 5 000 postes à pourvoir immédiatement pour des bénévoles, des hôtesses ou des agents rémunérés. Les internautes sont invités à remplir des formulaires accessibles par des liens externes.



Certaines de ces sollicitations réclament des frais de dossier, de badge, de tenue ou une « éco-participation », présentés comme indispensables à la validation de la candidature.



Le comité d’organisation des JOJ Dakar 2026 recrute-t-il vraiment 5 000 personnes en ce moment ? PressAfrik a vérifié.





Un vrai programme de volontariat, mais clos depuis janvier 2026



Le chiffre avancé n’est pas une pure invention. Dans une communication publiée en 2025, le Comité international olympique (CIO) a annoncé le lancement du programme de volontariat Jambaar26, avec un objectif de plus de 6 000 volontaires.



Selon le CIO, les candidatures étaient ouvertes du 1er décembre 2025 au 31 janvier 2026, exclusivement sur la plateforme officielle jambaar26.apps.dakar2026.org. Le programme s’adressait aux personnes âgées d’au moins 18 ans, ayant des connaissances de base en français et en anglais et disponibles au moins dix jours pendant les Jeux. Les volontaires devaient intervenir dans la logistique, le transport, l’accréditation, les cérémonies, les services aux médias et l’accueil des spectateurs.



Le nombre de 5 000 provient d’une publication du salon Dakar Job Dating, relayée sur LinkedIn. En décembre 2025, les organisateurs du salon y annonçaient la participation du comité d’organisation des JOJ (COJOJ) et le lancement du recrutement de 5 000 volontaires.



Il s’agissait donc d’une campagne de volontariat aujourd’hui terminée, et non de 5 000 emplois salariés ouverts en ce moment. Le 21 octobre 2026, le quotidien sénégalais Le Soleil a d’ailleurs confirmé la mobilisation de 6 000 volontaires retenus après candidature sur la plateforme Jambaar26.









Des emplois rémunérés recrutés par d’autres voies

Le comité d’organisation alerte sur de fausses annonces

Vérifier l’adresse et l’âge d’un site de recrutement

Payer pour être recruté, un signal d’alerte

Des postes payés ont bien existé autour des Jeux, mais ils ne passaient pas par des formulaires partagés sur les messageries. Un appel d’offres du COJOJ , référencé AON N° S_COJOJ2026_014 et publié en 2025, visait à sélectionner une agence d’intérim chargée de fournir du personnel temporaire. Les postes concernaient notamment les opérations, le sport, la technologie, les ressources humaines, les finances et la communication. Les entreprises avaient jusqu’au 31 juillet 2025 pour déposer leurs offres. Cette procédure s’adressait à des prestataires et non à des candidats individuels.Sur son compte LinkedIn, le COJOJ a signalé la circulation sur les réseaux sociaux de fausses annonces de recrutement d’hôtesses pour les Jeux. Il a invité le public à se référer uniquement à ses comptes officiels.Cette alerte confirme que des individus utilisent le nom et l’image des JOJ pour diffuser de prétendues offres d’emploi. Elle ne porte toutefois que sur les annonces d’hôtesses. PressAfrik n’a pas retrouvé de communication du COJOJ visant précisément une campagne de 5 000 recrutements payants.La plateforme officielle Jambaar26 est hébergée sur un sous-domaine de dakar2026.org . Une adresse comme dakar2026-recrutement.com , citée ici à titre d’exemple, n’en fait pas partie, même si elle reprend le nom de l’événement. Il faut donc lire l’adresse réelle du lien et non le nom affiché sur une affiche ou dans un message. Les raccourcisseurs d’URL, qui masquent la destination d’un lien, appellent aussi à la prudence.Pour aller plus loin, l’outil ICANN Lookup permet de consulter les données d’enregistrement d’un nom de domaine. Le service WHOIS, désormais remplacé par le protocole RDAP pour les domaines génériques, indique notamment la date de création du domaine, le bureau d’enregistrement, les serveurs de noms et les dates de mise à jour et d’expiration.Un site créé quelques jours avant une prétendue campagne de recrutement, et qui imite le nom ou l’identité visuelle d’une institution, constitue un indice de fraude. Ce n’est pas une preuve à lui seul. Un domaine récent peut être légitime, et le masquage de l’identité du propriétaire par un service de confidentialité est une pratique légale et courante.Faute de disposer des liens frauduleux eux-mêmes, PressAfrik n’a pas pu mener cette analyse sur les sites signalés dans cette affaire.



Au Sénégal, le Code du travail interdit d’exiger d’un demandeur d’emploi un paiement pour son inscription ou son placement. Ce principe, inscrit à l’article L.228 de l’ancien code, est maintenu par le nouveau Code du travail issu de la loi n° 2026-18 du 3 septembre 2026. Pour le programme Jambaar26, le CIO n’a annoncé aucuns frais de candidature.



Le 9 octobre 2026, la Police nationale sénégalaise a aussi mis en garde, contre des campagnes d’escroquerie utilisant des liens trompeurs pour récupérer les codes secrets des utilisateurs de Mobile Money.











Avant de postuler, il est donc conseillé de vérifier que l’annonce figure sur les comptes officiels du COJOJ ou sur olympics.com/fr/dakar-2026, de contrôler l’adresse réelle du lien, au besoin avec l’outil ICANN Lookup, de ne jamais payer un intermédiaire et de ne transmettre ni code Mobile Money, ni mot de passe, ni données bancaires. Un lien suspect peut être signalé sur Google Safe Browsing. Un site qui reprend les mots « Dakar 2026 » ou « COJOJ » dans son adresse n’est pas officiel pour autant.





CONCLUSION





Les annonces de 5 000 recrutements immédiats pour les JOJ Dakar 2026 sont trompeuses. Elles détournent le programme officiel de volontariat Jambaar26, qui visait plus de 6 000 volontaires et dont les inscriptions ont pris fin le 31 janvier 2026. Les emplois rémunérés liés aux Jeux ont été pourvus par d’autres procédures, et le comité d’organisation a lui-même alerté sur de fausses offres de recrutement. Toute offre qui exige un paiement ou des codes confidentiels doit être considérée comme suspecte.

