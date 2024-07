Sénégal : les premières cargaisons de brut de Sangomar vers les raffineries européennes

Depuis le 1er juillet, le pétrolier Maran Poseidon, sous pavillon grec, est amarré au champ de Sangomar pour charger la première cargaison de pétrole brut. Selon des sources commerciales et des données de suivi des navires, cette cargaison est destinée au hub de Rotterdam aux Pays-Bas, tandis qu'une deuxième cargaison est prévue pour être chargée à Trieste, en Italie, plus tard ce mois-ci.



Le Maran Poseidon devrait achever son chargement à partir du 20 juillet, selon les informations recueillies par S&P Global Commodity Insights. Shell est identifié comme l'acheteur des premières cargaisons, selon des rapports antérieurs de Commodity Insights, qui cite Shell comme l'affréteur du Maran Poseidon.



Woodside Energy, opérateur pétrolier australien, a vendu deux cargaisons de brut Sangomar à Shell lors d'un appel d'offres en juin, selon tradewindsnews.com. Les analystes de S&P Global estiment que l'expédition vers Rotterdam suggère que le premier lot sera raffiné dans une grande raffinerie comme la raffinerie Pernis de Shell, l'une des plus grandes d'Europe avec une capacité de 404 000 barils par jour.



Les importations prévues à Trieste indiquent que le pétrole brut sera traité à la raffinerie MiRO, la plus grande d'Allemagne, alimentée par pipeline depuis le port italien.

En parallèle, la deuxième cargaison de pétrole brut Sangomar devrait être chargée ce mois-ci par le navire pétrolier Goldway, selon les sources de TradeWinds, spécialisé dans l'information sur le transport maritime.



Rappelons que Woodside détient une participation de 82% dans le projet Sangomar, aux côtés de Petrosen avec 18%.