Sénégal : plus de 610 milliards de F CFA attendus lors du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale

Le Sénégal va s’appuyer sur ‘’son avance en matière de recherche’’ lors du Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales. « Plus de 610 milliards de F CFA attendu afin de recueillir le maximum de fonds pouvant l’aider à relancer sa production de vaccins », selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Ibrahima Sy. Il s’exprimait à l'occasion d'un entretien accordé à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

div id="taboola-below-article-thumbnails">