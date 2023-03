Sénégal : plus de 800 kg de chanvre indien, faux médicaments… d’une valeur de 241 millions saisis par la Douane

Pour combattre les trafics illicites au Sénégal, les unités de surveillance douanière ont eu à lancer une opération dénommée « Bouclage ». D’après « L’Observateur », elle a permis de saisir plus de 800 kilogrammes de chanvre indien, des faux médicaments et autres marchandises prohibées d'une contrevaleur de 241 millions de FCfa.



Les éléments de la Brigade des Douanes de Keur-Ayip, ont réussi à démasquer une mule, voyageant à bord d'un véhicule de transport en commun, en possession de 16 paquets de chanvre indien d'un poids total de 4 kilogrammes. La drogue a été trouvée sur un homme d'une soixantaine d'années qui l'avait dissimulée dans son boubou.



Il a été interpelé et la contrevaleur du produit prohibé saisi est estimée à 360 000 FCfa. En plus de cette saisie, la même unité a également confisqué dans la même zone, le 23 mars 2023, aux environs de 20H, un lot de faux médicaments, 10 kilo grammes de chanvre indien, 224 munitions et 440 grammes de morphine. Cela a eu lieu dans la forêt de Firgui, département de Nioro du Rip. La valeur totale de la saisie est estimée à 30 millions de FCfa.



Continuant, le journal souligne qu’un peu plutôt, la Division de la communication et des relations publiques des Douanes a fait mainmise sur un autre lot de faux médicaments, dont 1100 grammes de morphine et 13 kilogrammes de chanvre indien sur des trafiquants opérant à pied, communément appelés «porteurs», à hauteur du village de Dongoro. Cette contrevaleur est estimée à 80 millions de FCfa.



De son côté, la Brigade maritime de Toubacouta a saisi 5 colis de chanvre indien d'un poids total de 125 kilogrammes, le 16 mars 2023, entre 18 et 22H, dans les "bolongs" de Djinack Bara (dans la commune de Toubacouta). Une valeur totale estimée à 25 millions de FCfa. Deux individus ont été interpelés au cours de cette opération.



À Ourossogui, les douaniers ont intercepté une charrette et trois motos transportant du chanvre indien. L'opération a eu lieu à Mayel, dans la commune de Aouré, Département de Kanel. Cinq (5) sacs de cannabis d'un poids total de 222 kilogrammes pour une contrevaleur estimée à 27 millions de FCfa ont été saisis. Trois individus, dont deux de nationalité malienne, ont été arrêtés au cours de cette opération.



Toujours dans le cadre de l'opération «Bouclage», les agents de la Brigade des Douanes de Kidira ont découvert 430 kilogrammes de chanvre indien sur un camion semi-remorque venant du Mali, ce, après un renseignement. La drogue était conditionnée en paquets soigneusement emballés dans du ruban adhésif. Elle est estimée à un coût de de 79 millions de FCfa.



Globalement, plus de 800 kilogrammes de chanvre indien, de faux médicaments et de marchandises illicites ont été saisis par la Douane.