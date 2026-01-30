Ngaparou : un couple français traine en justice le chirurgien-dentiste de leur fils

M. Gaye, chirurgien-dentiste sénégalais, a fait face au juge du Tribunal d’instance de Mbour (Thiès, 70 km), le 29 janvier 2026. Le médecin est poursuivi pour « coups et blessures volontaires » sur un enfant de 04 ans.
A l’origine des faits, un couple français a déposé une plainte contre M. Gaye à la Brigade de gendarmerie de Ngaparou. Ces derniers l’accusent d’avoir fait preuve de violence sur leur enfant. Selon ses déclarations, il a vu le médecin, à travers la porte entrebâillé de la salle de consultation, jeter « violemment » son fils sur la table avant de lui infliger « une cinglante gifle » sur la joue gauche.
A la barre, M. Gaye, qui a comparu libre, a déclaré qu’il a juste administré un « léger gifle » à l’enfant pour l’intimider et le forcer à accepter les soins. Ce que le papa a rejeté en affirmant que la gifle n’était pas légère car l’enfant en a porté les stigmates après coup.
Le couple a réclamé la somme de cinq (05) millions de FCFA en guise de dommages et intérêts. Le procureur de la République a requis l’application de la loi. Le juge a fixé le délibéré au 05 février prochain.
