Sénégal : un projet de finance climat durable lancé au profit des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou

Les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou vont bénéficier d’un projet de « finance climat pour la préservation de la biodiversité ». Ce projet est piloté par ENDA Energie en partenariat avec les agences régionales de développement (ARD).



Selon l’APS, cette initiative vise à renforcer la résilience de l’écosystème naturel et des communautés grâce à la restauration de la biodiversité et à la vulgarisation des technologies à faible émission de carbone dans la région naturelle Casamance.



Pour Michel Seck, directeur exécutif de ENDA Energie, ce projet vise à renforcer la résilience des écosystèmes naturels, des communautés vulnérables et des territoires. Selon Michel Seck, ce choix se justifie en raison de l’élaboration des plans et des stratégies au niveau local afin qu’elles soient sensibles au climat et à l’énergie.



D’après Michel Seck, ce projet aidera à lutter contre la dégradation de la biodiversité, la salinisation des terres. À cet effet, des stratégies seront développées, comme l’expérimentation de l’agroforesterie, la promotion des foyers améliorés et la valorisation des produits forestiers.



D’après David Diatta, maire de la commune de Kafountine, le projet permettra d’adopter une stratégie de résilience et d’atténuer les impacts face aux changements climatiques.